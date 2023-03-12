Название и логотип Steam являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Корпорации Valve в США и/или других странах. Все права сохранены. Содержимое игр и игровые материалы (с) Корпорация Valve. Все названия продуктов, компаний и марок, логотипы и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все продаваемые ключи закупаются у официальных дилеров, работающих напрямую с издателями. В том числе с издателями: Topware Interactive, DLH.net.